Правительство Челябинской области наградило победителей национального чемпионата WorldSkills

С 22 по 27 августа в Казани прошел 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

В трех компетенциях основной конкурсной программы выступили четверо представителей Челябинской области. Еще двое южноуральцев проявили себя в соревнованиях по новым профессиям. Домой наша команда вернулась с наградами.

- Образование в Челябинской области – это наше конкурентное преимущество. Мы входим в десятку регионов по качеству образования, в тройку – по числу победителей WorldSkills, и для нас это очень ценно и важно. Сегодня образование – это приоритет развития региона. Здесь присутствуют не только участники, но и их наставники. Губернатор Алексей Текслер принял решение, что со следующего года будет введено поощрение наставникам за победы, за участие в больших мероприятиях их учеников. Это очень важно, должно стимулировать всех нас к тому, чтобы мы завоевывали новые высоты, новые медали. Чтобы Челябинская область в сфере образования сохраняла свои лидирующие позиции. Считаю, у нас есть для этого все возможности, – подчеркнула, приветствуя участников чемпионата и движения WorldSkills в регионе, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Молодые южноуральцы и эксперты WorldSkills получили за свои достижения Благодарности и Благодарственные письма главы региона Алексея Текслера.

На мировом чемпионате «Ворлдскиллс», который впервые за всю историю движения прошел на территории Российской Федерации, более 1300 молодых профессионалов из 63 стран соревновались по 56 компетенциям. Оценивали их порядка 1300 экспертов. На чемпионате были представлены профессии в различных сферах производства: от электроники, кузовного ремонта и столярного дела до флористики, парикмахерского искусства и хлебопечения. Участники прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» и являются лучшими из лучших в своей стране.

Сборная России приняла участие во всех 56 компетенциях. Челябинскую область в национальной команде представили Никита Норкин и Салават Юсупов, компетенция «Мехатроника», (ПО «Маяк», Озерск), Анастасия Распопова, компетенция «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» (Международный институт дизайна и сервиса, Челябинск), Алексей Артемасов, компетенция «3D моделирование компьютерных игр» (Международный институт дизайна и сервиса, Челябинск). Они завоевали золото, бронзу и медали «За высшее мастерство».

Помимо основной конкурсной программы, на чемпионате работала площадка по компетенциям будущего FutureSkills. Состоялись соревнования по новым и перспективным профессиям, которые в будущем потребуют массовой подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России. Представили 25 компетенций будущего, в состязаниях приняли участие более 200 конкурсантов и экспертов стран движения WorldSkills International. В компетенции «Индустрия 4.0» успешно выступили представители Политехнического колледжа Магнитогорска Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов (второе место). Конкуренцию им составили участники из пяти стран мира.

У представителей региона уже есть успешные выступления на международных соревнованиях. Так, в 2014, 2015 и 2017 годах ребята из Политехнического колледжа (Магнитогорск) были награждены «Медальонами за профессионализм», а в прошлом году на европейском первенстве они же завоевали серебро. Никита Норкин и Салават Юсупов представляют Озерск и являются опытными участниками движения.

По компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» студент Международного института дизайна и сервиса Умар Нуршинов уже привозил на Южный Урал серебро с европейского и мирового чемпионатов в 2017 и в 2018 годах. Анастасия Распопова представляет это же учебное заведение и имеет успешный опыт выступления на международной арене, но в компетенции «Дизайн интерьера».

Компетенция «3D моделирование компьютерных игр» также знакома южноуральцам. Напомним, на прошлом чемпионате мира 2017 года, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), Анастасия Ким из Челябинска завоевала «Медальон за профессионализм».

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40827/