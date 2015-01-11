МРОТ подрастет почти на тысячу

С начала 2020 года россиян ожидает рост минимальной оплаты труда. Его могут повысить до 12 130 рублей.

16 октября на соответствующий проект закона дали положительную оценку депутаты Комитета по труду и социальной политики Государственной думы РФ.

В результате повышения минималка подрастет на 850 рублей (7,5%). Ее предполагается сравнять с размером прожиточного максимума за оставшиеся месяцы этого года. Как пишет “Российская газета” со ссылкой на документ, таким образом заработная плата вырастет у 3,2 млн сотрудников, основную часть которых составляют работники государственных и муниципальных структур.

Отмечается, что размер прибавки будет зависеть от региона, а точнее от коэффициента и надбавок. Так, в Чукотском АО она составит 2550 рублей, а в центральной и южной части России - 850 рублей.

Напомним, что на сегодняшний день минимальная заработная плата закреплена на уровне 11 280 рублей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/mrot-podrastet-pochti-na-tysyachu