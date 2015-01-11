В Метлино побывала мобильная бригада соцработников

В рамках национального проекта «Демография» с целью поддержки активного долголетия пожилых граждан специалисты отделения дневного пребывания Комплексного центра организовали досуг и реабилитацию пенсионеров поселка Метлино.

- Нашими социальными услугами активно пользуются сельские жители Озерского городского округа. В этом году уже было организовано выездное социальное обслуживание мобильной бригадой в деревне Бижеляк, - пояснила заведующая отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра Озерска Маргарита Титова - Посещение сельских территорий округа мы проводим на постоянной основе, наша помощь позволяет увеличить количество вовлеченых в активное долголетие граждан и укрепить их здоровье.

В этот раз услугами Комплексного центра воспользовались порядка 25 человек, привлечь их к мероприятию помог поселковый Совет ветеранов, площадку предоставил ДК «Синегорье».

Для метлинцев почтенного возраста был составлен специальный однодневный план и организованы мероприятия: скандинавская ходьба, комплекс физкультурных занятий с элементами дыхательной гимнастики, просвещение в области здорового образа жизни, занятия рукоделием, различные лекции и конкурсы, музыкальный час. Все желающие имели возможность получить индивидуальную консультацию психолога и юриста.

Жители поселка радушно и по-домашнему тепло встретили специалистов отделения дневного пребывания.

- Благодарим за неравнодушие, обещаем придерживаться полученных советов и с нетерпением ждем следующей встречи, - поделилась впечатлениями жительница поселка Метлино.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40835/