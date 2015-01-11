«Началось». Водители предупреждают друг друга об опасных метеоусловиях на М-5 Урал

Синоптики заранее предупреждали жителей Челябинской области о похолодании и осадках в виде снега. Первыми ухудшение погоды почувствовали водители, которые сейчас едут по трассе М-5.
Дорогу занесло тонким слоем снега, под которым образовалась корка льда. Трасса скользкая – предупреждают друг друга водители большегрузов.
«Началось».
«Понеслось».
«Зима. Фуры».
Водителям советуют быть внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Температура воздуха в районе федеральной трассы сейчас составляет от 0 до +2 градусов.
Неблагоприятные метеорологические условия обещают и в других районах Южного Урала. По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 октября пройдет мокрый снег. Учитывая, что многие еще «не переобулись», такая погода может вызвать повышенную аварийность на дорогах.