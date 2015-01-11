Штрафы ГИБДД со скидкой!

Госавтоинспекция Озерска напоминает, что оплатить штраф ГИБДД можно через интернет-портал Госуслуг.

Каждый гражданин, нарушивший Правила дорожного движения, может оплатить 50% от суммы штрафа в том случае, если он внесет платеж в течение 20 дней после подписания протокола о правонарушении.

В качестве удобства в сервисе для граждан Российской Федерации на портале «Госуслуги» предусмотрена электронная оплата штрафов, не выходя из дома. Оплату штрафов можно произвести онлайн в любое удобное время и без очереди.

Процедура включает в себя следующие действия: необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru. Авторизовавшись, выбираем раздел «Органы власти» в меню предоставляемых услуг. Заходим в «Министерство внутренних дел» и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку «Штрафы ГИБДД». Далее заполняем заявку в электронном виде, внося в нее данные следующих документов:

1) водительского удостоверения;

2) свидетельства о регистрации ТС (СТС).

После внесения информации о документах получаем информацию по всем штрафам в режиме реального времени.

Обращаем ваше внимание: некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой. Это очень важно знать, так как если вы не оплатите полностью всю сумму, то штраф, спустя 60 дней, увеличится ровно вдвое:

· любые нарушения, связанные с алкогольными или наркотическими веществами;

· отказ от медицинского освидетельствования;

· повторное превышение скоростного режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч;

· повторный проезд на красный свет;

· выезд на встречную полосу автомобильного движения;

· повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;

· причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Нарушение считается повторным, если оно было совершено до истечения одного года после исполнения наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превысили скорость на 40 км/ч, то вы можете оплатить штраф со скидкой, но если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще раз – скидки у вас не будет.