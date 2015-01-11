Синоптики предупреждают о гололедице на Южном Урале

Гололедица на дорогах прогнозируется в предстоящие сутки в Челябинской области.

Ночью в понедельник температура воздуха понизится до минус 5-10 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем 21 октября будет плюс 1-6, порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду, в отдельных районах пройдет мокрый снег и дождь.

Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица, в горах сильная.

Водителям рекомендовано заранее позаботиться о подготовке авто к зимним условиям и поменять резину. Производители автомобильных шин рекомендуют «переобувать» машины при среднесуточной температуре плюс пять градусов: летние шины теряют свою эластичность при более низких температурах, а значит, сцепление протектора с дорожным покрытием ухудшается. В такой ситуации управление транспортным средством даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в разы.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-preduprezhdayut-o-gololeditse-na-Yuzhnom-Urale_121003.html