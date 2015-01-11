Погнали. Скоростной лимит на трассах России хотят повысить до 130 км/ч

В России скоро может значительно вырасти допустимая скорость движения авто. Лимит могут увеличить до 130 километров в час.

Речь при этом идет только о платных дорогах. Инициативу поддержали в ГИБДД. Об этом заявил руководитель ведомства Николай Черников. Такая идея была озвучена на прошедшей в Екатеринбурге специализированной выставке “Дорога-2019”.

“С руководителем “Автодора”, я думаю, в ближайшее время решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч”, – пояснил Николай Черников.

Начальник Госавтоинспекции также отметил: по его мнению, увеличение скоростного лимита не должно привести к росту числа ДТП.

Добавим, что ранее специалисты уже приступили к разрабтке новгго ГОСТа, который бы позволил передвигаться по российским дорогам с максимальной скоростью 130 километров в час. Сейчас, согласно правилам, допустимый верхний предел – 110 км/ч.

https://www.cheltv.ru/pognali-skorostnoj-limit-na-trassah-rossii-hotyat-povysit-do-130-km-ch/