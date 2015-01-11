Челябинские атомщики будут облучать продукты питания

В Челябинской области, в Озерске, готовится к запуску уникальное предприятие, ввод которого станет прорывом в аграрном секторе. Его технологии позволят продлить срок хранения сельскохозяйственной продукции.

Ноу-хау озерчан на Всероссийской агровыставке «Золотая осень — 2019» в Москве уже оценил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Новый метод с использованием облучательной гамма-установки на основе кобальта-60 будет реализован Региональным центром облучательных технологий (РЦОТ). В этом центре станут обрабатывать медицинские и промышленные изделия. В планах и обработка продуктов питания.

В Озерске у ПО «Маяк», одного из крупнейших предприятий Росатома, уже есть собственный опыт продления срока хранения картофеля, выращенного на Южном Урале. Клубни помещают в специальные контейнеры и на несколько минут опускают в бассейн с изотопами кобальта. Это позволяет увеличить срок хранения почти в два раза. При этом продукт не становится радиоактивным, изменяются лишь некоторые его свойства. Безопасность использования ионизирующего излучения (в частности холодной стерилизации) доказана сотнями лабораторных исследований. Такие исследования проводят много лет, под контролем международных комиссий с участием экспертов МАГАТЭ, ВОЗ, ООН. Впервые такую технологию применили в США еще в начале пятидесятых годов прошлого века.

Теперь в Озерске эту технологию поставят на поток, чтобы обрабатывать не только картофель, но и другие сельскохозяйственные продукты. Строительство РЦОТ идет полным ходом. Всего в мире действуют около 500 подобных установок. Из них около двух десятков в России. Все они работают на базе отраслевых организаций и исследовательских институтов. Центр в Озерске станет самым мощным не только в УрФО, но и во всей стране.

На Всероссийской выставке «Золотая осень», в конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве», проект озерских атомщиков «Внедрение технологий холодной стерилизации сельскохозяйственной продукции» был удостоен серебряной медали. Проект высоко оценил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, посетивший стенд ПО «Маяк».

Выступая на агрофоруме с докладом, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уделил особое внимание озерским технологиям, отметив актуальность внедрения новых методов, как потенциальных возможностей региона.

«ПО „Маяк“ обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации и развития такого амбициозного проекта как, РЦОТ, — заявил один из кураторов проекта Родион Ермолаев. — Нашими преимуществами являются широкая научно-производственная база, квалифицированный персонал и богатый опыт обращения с делящимися материалами. При этом сегодня очень важна законодательная и административная поддержка на региональном и федеральном уровне».

Сейчас в России на федеральном уровне формируется специальная нормативно-правовая база, которая будет регламентировать применение технологии холодной стерилизации в сфере обработки, в частности, сельскохозяйственной продукции.

https://ura.news/articles/1036279030