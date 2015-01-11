На Южном Урале появятся передвижные технопарки

В Челябинской области появятся передвижные технопарки – кванториумы, которые будут развиваться в городах с населением больше 50 тысяч жителей. Об этом рассказала на совещании губернатора Алексея Текслера с главами городов и районов замминистра образования Елена Коузова.

Как сообщает телеграм-канал "Вечерка", в ее докладе шла речь о реализации национального проекта «Образование». Особое внимание было уделено внедрению новых технологий, цифровизации образования, разработке инновационных образовательных программ.

- Планируется создание передвижных кванториумов, которые будут базироваться в крупных городах, но обслуживать агломерацию. Мы планируем закупку автобусов, которые будут оснащены необходимым оборудованием. Конечная цель - развивать детское техническое творчество на всех территориях области, - подчеркнула Елена Коузова.

Напомним, на сегодняшний день детские технопарки работают в крупных городах Челябинской области. Проект по развитию кванториумов стартовал в 2018 году с Челябинска и Магнитогорска. В технопарках занимаются порядка 1500 детей. В июле этого года регион выиграл сразу несколько конкурсов на получение субсидий из федерального бюджета на создание сети технопарков. Кроме таких направлений, как робо-, аэро- и автоквантумы, промышленный дизайн, в технопарках появятся новые лаборатории –геоквантум, биоквантум, энерджиквантум, Data-квантум.

https://polit74.ru/society/detail.php?ID=72669