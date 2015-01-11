21 октября прошёл заключительный этап соревнований «КЭС — Баскет»

21 октября в школе №33 состоялся заключительный этап соревнований школьной баскетбольной лиги в рамках XXI муниципальной Спартакиады обучающихся школ Озерского городского округа.

Стартовали соревнования 7 октября. Напомним,что баскетбольная лига (ШБЛ) была создана 13 лет назад для популяризации массового баскетбола, привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, воспитания у молодежи потребности в здоровом образе жизни. Сегодня «КЕС-БАСКЕТ» – уникальный спортивный проект, охватывающий 69 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, участниками которого стали 16 тысяч школьных команд. Соревнования рассчитаны на обычных школьников. Сначала проходят отборочные турниры в городах и районах, затем в областных центрах, затем сильнейшие команды принимают участие в Чемпионате России. А победители Суперфинала получают путевку на «Финал четырех» Евролиги, где встречаются сильнейшие клубные команды Европы.

Первыми на площадку вышли 12 команд юношей из школ №№ 21, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 41, лицей №№ 23, 39, чтобы завоевать статус победителя. В этом году, как никогда, турнир получился зрелищным и боевым. Все команды, которые приняли участие в соревнованиях, старались показать все, чему они научились. Встречи проходили в течение 6 игровых дней в упорной результативной борьбе.

21 октября в игре за 7 место встретились команды школ №№ 25 и 32. Уверенную победу одержала школа № 32. Встреча завершилась со счетом 14:8.В игре за 5 место встретились команды лицей № 23 и школа № 24. Победу одержала школа № 24 с незначительным отрывом в три очка. Встреча завершилась со счетом 22:19.В игре за 3 место встретились команды школ №№ 21 и 33. Результат матча – 21:10 в пользу команды юношей школы № 21.

Только двум командам - школе № 30 и школе № 27, удалось подойти к финальным играм без поражения. Они и разыграли 1 место. Отличная сыгранность между игроками, правильно выбранная тактика позволила командам играть «на равных». Интрига сохранялась до последних секунд встречи, которая закончилась со счетом 42:38. На этот раз удача улыбнулась команде юношей школы № 27. Они и стали победителями турнира.

Итоговая таблица:

1 место – школа № 27

2 место – школа № 30

3 место – школа № 21

4 место – школа № 33

5 место – школа № 24

6 место – лицей № 23

7 место – школа № 32

8 место – школа № 25

9 место – школа № 41

9 место - школа № 38

11 место – школа № 35

11 место – лицей № 39

Награждение победителей и призеров соревнований состоялось сразу же после завершения финальных игр. Командам были вручены грамоты и медали.Судейская коллегия: главный судья соревнований – Смердев Андрей Николаевич, тренер-преподаватель ДЮСШ.

22 октября начались игры группового этапа соревнований Школьной Баскетбольной Лиги «КЕС-БАСКЕТ» среди команд девушек. В 1 подгруппе играют школы №№ 30, 27, 25, 38; в 2 подгруппе – школы №№ 39, 23, 35.

Текст и фото ДЮСШ