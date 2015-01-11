Не забудьте про вязаные носки. Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале

На Южном Урале обещают пасмурную и дождливую погоду. Утром 24 октября температура составит +7 градусов.

К обеду немного прояснится, но дождь не остановится. Температура воздуха прогреется до 9 градусов и такая погода сохранится до конца рабочей недели. Дискомфорта добавит лишь северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 9 метров в секунду.

Наши предки верили, что если 24 октября сухие листья еще не опали на деревьях, значит скоро будет сильный снегопад.

Любители уюта отмечают сегодня день вязаных носков.

Приветствуется вязание и дарение этого элемента гардероба. К тому же скоро, уверяю синоптики, теплые носки пригодятся жителям Урала – на следующей неделе обещают снег и заморозки.

https://www.cheltv.ru/ne-zabudte-pro-vyazanye-noski-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-yuzhnom-urale/