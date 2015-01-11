Южноуральский бюджет получит 4 млрд на развитие местных автодорог

Южноуральский бюджет получит дополнительно более 4 млрд рублей федеральных трансфертов – депутаты профильного комитета Законодательного Собрания Челябинской области обсудили и одобрили изменения в областной бюджет на 2019 год.

«Законопроектом предусматривается увеличение объема трансфертов из федерального бюджета на сумму 4 миллиарда 89 миллионов рублей. Основной объем средств будет направлен на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях содействия развитию автодорог регионального и местного значения. Более 80 млн рублей пойдет на реконструкцию и капремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Пять миллионов рублей из этих средств направят на создание модельных муниципальных библиотек», – прокомментировал поступление федеральных трансфертов председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Владимир Мякуш.

Кроме того, за счет перераспределения средств бюджета 477,5 млн рублей пойдут на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников дошкольного образования на обеспечение достижения в 2019 году целевых показателей. Сто миллионов предусмотрено на строительство или покупку жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. На создание новых мест в общеобразовательных организациях перераспределено 89 млн рублей, более 33 млн рублей – дотации на сбалансированность местных бюджетов.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят по доходам 182,9 млрд, по расходам – 198,4 млрд рублей. Дефицит без изменений – 15,5 млрд рублей.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskiy-byudzhet-poluchit-4-mlrd-na-razvitie-mestnyh-avtodorog_121142.html