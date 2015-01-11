Южноуральцев ждут очень ветреные выходные

В предстоящие выходные Челябинскую область вновь ждет усиление ветра до крепкого.

Так, предварительно синоптики предупреждают, что на Южном Урале и в Курганской области порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Добавим, в целом на Урале в выходные будет не только ветрено, но и сыро (в Свердловской области – дождь), местами – очень снежно (27 октября на юге Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается сильный снег).

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdut-ochen-vetrenye-vyhodnye_121167.html