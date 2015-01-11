В начале ноября у южноуральцев будут 3 выходных дня

В начале ноября у южноуральцев будут трехдневные выходные – дополнительное время отдыха связано с празднованием Дня народного единства.

В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому нерабочими станут сразу три дня подряд – 2, 3 и 4 ноября (суббота, воскресенье и понедельник соответственно).

День народного единства установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов. В 1612 году народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина разбили захватчиков. Отмечать праздник в России начали с 2005 года.

https://dostup1.ru/society/V-nachale-noyabrya-u-yuzhnouraltsev-budut-3-vyhodnyh-dnya_121211.html