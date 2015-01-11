Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание – сроки, даты, география

Международный аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова с 27 октября переходит на зимнее расписание – география полетов частично изменится.

Впрочем, традиционные и наиболее востребованные пассажирами направления останутся. Московское направление, как летом, будет представлено пятью авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный ветер», но с большей частотой. В аэропорт Шереметьево ежедневно будет выполняться семь рейсов. Зимой «Аэрофлот» добавит шестую ежедневную частоту – в расписании появится дополнительный московский вечерний рейс. В Домодедово продолжат летать три рейса ежедневно и один рейс дважды в неделю. В аэропорт Внуково увеличится количество рейсов авиакомпании «Победа»: к одному ежедневному добавится до четырех рейсов в неделю.

Полеты в Санкт-Петербург будут выполнять три авиаперевозчика: это авиакомпании «Россия» и «Победа» с ежедневными рейсами и «Смартавиа» с тремя рейсами в неделю.

По сравнению с прошлым годом увеличится география рейсов на южных направлениях. Продолжит выполнение рейсов дважды в неделю новый для аэропорта Челябинск перевозчик – авиакомпания «Азимут» на направлениях Краснодар и Минеральные Воды. Увеличится количество рейсов в Сочи. Как в прошлом году, направление будет представлено авиакомпанией «Уральские авиалинии» дважды в неделю. «Победа» продолжит выполнять открытый в летний сезон рейс трижды в неделю.

По сравнению с прошлым сезоном увеличится количество рейсов в Новосибирск – ежедневные полеты обеспечит авиакомпания «Сибирь».

Региональная программа перевозок, стартовавшая в прошлом периоде в середине сезона, так же будет представлена авиакомпаниями «ЮВТ Аэро» и «РусЛайн» на следующих направлениях:

- Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Казань, Нарьян Мар (по два рейса в неделю);

- Нижневартовск, Самара, Сургут (по одному рейсу в неделю).

Два раза в неделю «УА» будут выполнять рейсы в Душанбе. Новыми для Челябинска станут чартерные рейсы в Ташкент авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», стартующие с 26 октября по субботам.

Чартерная программа перевозок будет представлена на следующих направлениях:

-Дубай (ОАЭ) – 1 рейс, раз в 8 дней,

- Гоа (Индия) – 1 рейс, раз в 11 дней,

- Пхукет (Таиланд) – 2 рейса, раз в 12/13 дней,

- Паттайя (Таиланд) – 1 рейс, раз в 13 дней с середины сезона,

- Анталия (Турция) – 1 рейс, раз в неделю и дополнительные рейсы в новогодние каникулы.+

В ноябре еще будет завершаться летняя программа.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-aeroport-perehodit-na-zimnee-raspisanie--sroki-daty-geografiya_121195.html