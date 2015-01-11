Без музея и театра. 35% многодетных не знают о своих льготах

Семьи с детьми не пользуются льготами из-за того, что плохо осведомлены о них или не успевают собрать и подать в службы необходимые документы. По данным социологического опроса “Семейная политика: меры поддержки глазами семей”, проведенного российской Общественной палатой, таких семей в стране 35%.

Одной из самых “неизвестных” среди мер поддержки - подарки к праздникам детям из многодетных семей. Ей пользуются только 25% опрошенных, 72% даже не слышали о таком, а остальные просто не успевают собрать требуемые документы.

Более того, 65% респондентов не пользуются правом посещать раз в месяц бесплатно музей, парк, бассейн или спортивные комплексы и не осведомлены о положенной компенсации за поход в эти учреждения. Используют такую возможность только 35% семей с 3 и более детьми.

Отдельная история с получением льгот в сельской местности. Как пишут “Известия”, на село меры поддержки многодетных вообще не доходят. Так, средства на покупку транспортного средства получил только 1%, 60% не подозревают о такой возможности, а 14% отметили, что в субъекте РФ такой льготы нет. Более того, сельчане не пользуются льготой при уплате налогов на землю, транспорт и имущество (58%). Еще 14% респондентов сообщили, что не могут ее получить в своем регионе.

https://uralpress.ru/news/federaciya/bez-muzeya-i-teatra-35-mnogodetnyh-ne-znayut-o-svoih-lgotah