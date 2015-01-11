Серьезное землетрясение зафиксировано на границе Свердловской и Челябинской областей

Землетрясение зафиксировано неподалеку от границы Свердловской и Челябинской областей. На этот раз трясло в районе города Нязепетровска.

Информация о землетрясении опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Там сказано, что толчок был зафиксирован 25 октября в 15.58 по местному времени, его магнитуда составила 3.1 балла.

По словам специалистов из института геофизики УрО РАН, землетрясение такой силы считается серьезным, но не представляет опасности для людей. Колебания земли подобной мощности не редкость для этой территории. «URA.RU» сообщало, что в сентябре только в районе Магнитогорска были зафиксированы девять толков мощностью 2.7-3.1 балла. А расстояние от Магнитогорска до Нязепетровска 300 километров.

Наибольшую обеспокоенность ученых вызывает город Катав-Ивановск. 5 сентября 2018 года там произошло самое сильное землетрясение на Урале за последние 100 лет. В тот день в городе были зафиксированы два сильных толчка: около половины пятого утра силой 5,6 балла и в полдень — 4.7 балла. 19 сентября было зафиксировано новое землетрясение — силой 4,5 балла, а спустя неделю, 26 сентября, в лесу возле города на месте эпицентра землетрясения произошел оползень длиной 800 метров. После этого на протяжении нескольких месяцев в городе постоянно фиксировались небольшие толчки. Позже ученые обнаружили рядом с городом разлом на глубине 150 метров. Если он носит тектонический характер, то горожан еще ждут испытания, считают специалисты.

https://ura.news/news/1052404904