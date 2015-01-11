«Авиапробки». На Урале задерживаются вылеты в Москву

Авиасообщение сразу нескольких регионов с Москвой нарушено. Ситуация затронула и уральские аэропорты.

По данным онлайн-табло, из столицы не вылетели вовремя минимум два борта. Во Внуково были задержаны 13 рейсов. Также отстали от расписания самолеты в Дубай, Анталью и Ларанку.

Кроме того, позже указанного времени прибыли самолеты из Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Красноярска, Краснодара, Тюмени, Уфы и Новосибирска.

Затруднения есть и в Домодедово. С проблемами столкнулись пассажиры шести рейсов, в частности, до Вены и Алма-Аты. Отменились полеты в Санкт-Петербург и Куляб.

В Шереметьево аналогичная ситуация на шесть рейсах. Был задержан вылет в Краснодар. С опозданием также прибыли авиалайнеры из Омска, Ростова-на-Дону и Челябинска. Отметим, что челябинские рейсы отстали от расписания незначительно, от 15 до 30 минут.

Такие “авиапробки” произошли в результате неблагоприятных метеорологических условий. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

https://www.cheltv.ru/aviaprobki-na-urale-zaderzhivayutsya-vylety-v-moskvu/