В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился представитель финансового учреждения по факту хищения денежных средств жителем города Озерска.

Безработный житель города 1985 года рождения, оформив займ на сайте микрофинансовой организации в сети Интернет, предоставил несоответствующие действительности сведения о трудоустройстве и размере своей заработной платы. Получив деньги, мужчина не произвел ни одного ежемесячного платежа, похитив, таким образом, 10 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело в отношении 34-х летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования).

До настоящего времени сумму займа в размере и начисленные проценты мужчина не оплатил.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.