«Рифей» воспел Осень

27 октября в выставочном зале Центральной городской библиотеки прощались с туристическим летом.

Впрочем, прощание это было солнечным, потому что сопровождалось песнями в исполнении участников клуба авторской песни «Рифей».

Теплая, задушевная обстановка была создана известными и не очень известными песнями российских бардов в интерпретации «Рифея», лиричными стихами Ирины Жениной и, конечно, благодарными зрителями, которых был полон зал.

Вечер «До свиданья, туристическое лето!» настроил всех на лирическую волну, опровергая слова поэта про «унылую пору» и подтверждая его же – про «очей очарованье».

Порадовало и выступление юных артистов из коллектива «Островок». Подрастает смена. Значит, бардовской песне – жить, и впереди – Весна!

Подробности в видео-сюжете:

Александр Волынцев