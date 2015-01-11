Бедных пересчитают по налогам и страховкам. Последние новшества в российской статистике

В России введут новые параметры подсчета уровня бедности населения. Со следующего года при проведении исследований будут учитываться данные о налогах и страховых взносах. С таким предложением к Росстату выступило Министерство экономического развития РФ.

Планируется, что данные будут предоставлять Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд. Окончательные результаты исследования будут публиковаться 29 декабря в целом по стране и в отдельности по каждому субъекту. Серьезного влияния на итоговые подсчеты уровня бедности эти параметры не окажут, но существенно подкрепят надежность результатов.

Еще одним новшеством станет отдельное изучение бедности среди граждан пенсионного возраста и в семьях с детьми, пишет сегодня, 29 октября, РБК со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Минэкономразвития. Новшества призваны повысить качественную составляющую статистики бедности в стране и усилить адресную соцпомощь от государства. Из федеральной казны на реализацию новых планов потребуется дополнительно 1,3 млрд рублей на 3 года подсчетов.

https://uralpress.ru/news/federaciya/bednyh-pereschitayut-po-nalogam-i-strahovkam-poslednie-novshestva-v-rossiyskoy