Синоптики предупреждают: на Челябинскую область идет мощный холодный и снежный фронт

В ночь с 30 на 31 октября и утром в четверг в регионе ожидаются обильные осадки в виде снега. Из-за метели возможны ЧП и затруднения для движения автомобилей.
Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют сменить летние шины на зимние и по возможности вообще отказаться от поездок на личном транспорте.
По информации Гидрометцентра России, сегодня вечером и ночью температура воздуха будет -1 градус, утром столбики термометров опустятся до -3. Скорость ветра будет достигать 11-13 метров в секунду.