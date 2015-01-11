Синоптики предупреждают: на Челябинскую область идет мощный холодный и снежный фронт

В ночь с 30 на 31 октября и утром в четверг в регионе ожидаются обильные осадки в виде снега. Из-за метели возможны ЧП и затруднения для движения автомобилей.

Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют сменить летние шины на зимние и по возможности вообще отказаться от поездок на личном транспорте.

По информации Гидрометцентра России, сегодня вечером и ночью температура воздуха будет -1 градус, утром столбики термометров опустятся до -3. Скорость ветра будет достигать 11-13 метров в секунду.

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