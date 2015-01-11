На Южный Урал завезли опасную рыбу

Вспышка гаффской болезни, выявленная на Урале, может распространиться. Рыбу, предположительно зараженную ей, поставляли в том числе и в Челябинскую область.

Напомним, что гаффскую болезнь обнаружили в селе Ачиры Тюменской области. Предполагается, что она передалась местным жителям после употребления рыбы, которую выловили в расположенном рядом озере Андреевское. Однако выяснилось, что продукцию поставляли и в другие регионы, в том числе и на Южный Урал, а также в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом заявили в пресс-службе тюменского управления Роспотребнадзора. Специалисты из Челябинской области уже предупреждены о возможной опасности.

Отметим, что в Тюменской области из-за гаффской болезни пострадали 10 человек, семеро пока остаются в больнице, двое из них – в реанимации. В регионе усилен контроль за несанкционированной торговлей рыбой, запрещен ее вылов в озере Андреевское и использование воды для хозяйственно-бытовых целей из этого водоема.

Добавим, что заболевание опасно для человека, может спровоцировать отказ печени и почек. Смертельным исходом заканчивается 1-2% случаев.

https://www.cheltv.ru/sudorogi-i-paralich-na-yuzhnyj-ural-zavezli-smertelno-opasnuyu-rybu/