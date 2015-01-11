Полиция Озерска готова к обеспечению охраны общественного порядка в период празднования Дня народного единства

Озерские полицейские перейдут на усиленный режим работы в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства. На период проведения праздника предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции в местах массового пребывания граждан, определен расчет сил и средств, произведена расстановка личного состава.

В целях недопущения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции предусмотрен комплекс мер антитеррористической направленности по обследованию объектов проведения культурно-массовых мероприятий и прилегающей к ним территории с использованием технических средств и служебных собак.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий и правилах поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля малолетних и несовершеннолетних детей, а также ценные вещи; не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих; бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий, а также участие в них влекут административную и уголовную ответственность и будут пресекаться полицейскими в рамках действующего законодательства.

Если вы стали свидетелем преступления или жертвой злоумышленников, незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 8 (351-30) 2-50-85.