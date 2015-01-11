В полиции Озерска состоялся «День открытых дверей»

Уже традиционно в озерской полиции состоялся День открытых дверей. Встреча сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с юными озерчанами и их родителями была посвящена выбору профессии и возможности получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России.

Инспектор направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Сергей Комаров рассказал об условиях поступления в высшие учебные заведения МВД России и о предъявляемых к кандидатам требованиях по физической подготовке.

Временно исполняющая обязанности помощника начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Ирина Ника разъяснила родителям старшеклассников о том, какие документы необходимо предоставить для поступления на учебу, а также о том, что уже с первых дней учебы студенты ведомственных учреждений МВД пользуются правами и льготами, предусмотренными для сотрудников полиции.

В конце мероприятия сотрудники кадрового обеспечения озерской полиции провели индивидуальные консультации. Тем, кто уже определился с выбором, предоставили перечень необходимых документов для начала оформления личного дела кандидата на обучение.

Уважаемые юноши и девушки, а также их родители!

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

По вопросам поступления в ВУЗы МВД России и трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 43, каб. 57 и 61, тел. (835130)2-59-12.