Сегодня подскочит атмосферное давление

В течение суток атмосферное давление в Челябинской области значительно повысится – с 728 до 737 мм ртутного столба.

Резкие перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В такие дни рекомендуется ограничить курение, соблюдать умеренность в еде, воздержаться от употребления алкоголя и сильных физических нагрузок.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-podskochit-atmosfernoe-davlenie_121358.html