Штраф по цене страховки. Без ОСАГО станет ездить не выгодно

Штрафы за езду без ОСАГО планируют увеличить в семь. Такую инициативу рассматривает Госдума.

По мнению депутатов, это простимулирует автомобилистов приобретать полис обязательного страхования. Сейчас штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей. Депутаты хотят приравнять его к средней цене страховки, которая превышает 5,4 тыс. рублей.

Страховые компании поддерживают предложение депутатов. Они полагают, что штраф равнозначный стоимости полиса сделает езду без полиса бессмысленной.

Добавим, что в октябре начали действовать поправки в законе об ОСАГО. По ним пострадавший в аварии, оформив ДТП по европротоколу, может получить выплату до 400 тысяч рублей. Раньше предельная выплата составляла 100 тысяч.

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