В Челябинской области пройдет донорская акция по сбору клеток костного мозга

Спасти жизнь может каждый. В День народного единства, 4 ноября, по всей России, в том числе и в нескольких городах Челябинской области, пройдет акция по сбору данных для Национального регистра доноров костного мозга.

Зачастую только пересадка кроветворных клеток может дать шанс на жизнь тяжелобольным пациентам.

“Бояться не стоит, это не настолько и трудная процедура, сейчас уже из кости не берут , основном берут из переливания вен. Зная всю эту процедуру, я и согласилась на это всё. Многие бояться, что болезненно, это не настолько больно, как обычное взятие крови”, – говорит донор Анна Зайцева.

Желающим пополнить Регистр потенциальных доноров костного мозга необходимо 4 ноября сдать бесплатный анализ крови. Сделать это можно в Миассе, Магнитогорске и Челябинске. Все адреса пунктов, участвующих в акции, можно найти на сайте Общественной палаты Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/329603-2/