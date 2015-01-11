Южноуральцев ждут длинные выходные и укороченная рабочая неделя

Жители Челябинской области, как и все россияне, после завершающейся обычной рабочей недели смогут отдохнуть три дня вместо обычных двух.

На понедельник, 4 ноября, выпадает праздник День народного единства. А следом будет короткая, четырехдневная, рабочая неделя.

Больше праздников в 2019 году вплоть до Нового года не будет. Новогодние каникулы в будущем году составят 8 дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января 2020 года.

В 2019 году новогодние каникулы длились 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником сокращается на один час. В этот раз данное правило не будет действовать, так как перед праздником будет выходной день.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcev-zhdut-dlinnye-vyhodnye-i-ukorochennaya-rabochaya-nedelya