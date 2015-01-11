В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Нижнетагильский поднос»

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Центральной городской библиотеке открылась колоритная и яркая выставка «Нижнетагильский поднос». Уникальность ее состоит в том, что свои авторские работы на выставку предоставили лучшие мастера нижнетагильской лаковой росписи по металлу.

Четверть века назад в выставочном зале библиотеки открывалась подобная выставка, она вызвала огромный интерес со стороны горожан, нынешняя выставка заинтересовала не меньше – на открытии побывали более 90 жителей Озерска, которых встречали хлебом-солью, как дорогих гостей. Для поддержания праздничного настроения на сцене зала выступили юные солистки фольклорного ансамбля «Заря-Заряница» (Дворец творчества детей и молодежи), на баяне сыграл руководитель коллектива Михаил Юрьевич Мартынов.

Не всем известный факт: декоративная роспись подносов в уральском городе Нижнем Тагиле появилась задолго до известного всем промысла в Жостово. Именно нижнетагильские мастера являются родоначальниками этого удивительного по красоте и самобытности искусства. Ему почти 280 лет, зародилась роспись еще в 18 веке. И это искусство продолжает жить благодаря людям, сохранившим его. В оригинальности и неповторимости подносов и других изделий гости убедились сами. Каждая работа – сугубо авторская. Мастер придумывает свой сюжет, имеет свою манеру, свой стиль росписи. Представлены и цветочно-ягодные композиции, и портреты, и нежные пейзажи, и лубок со сценками из народной жизни. Искусствоведы, изучающие декоративно-прикладное творчество, утверждают, что никто лучше уральских мастеров не умеет создавать композиции с рябиной.

У самого большого подноса интересная история: мастерица случайно нашла его на чердаке, поднос, обшарпанный и потускневший, закрывал дырку в крыше. Естественно, душа художника не выдержала, поднос был восстановлен, роспись на нем поражает воображение: по краям подноса красуются изображения разных птиц, обитающих в Уральском регионе.

Одна из мастериц-хранительниц нижнетагильского промысла, Татьяна Коськина приехала на открытие. Она не только отвечала на вопросы гостей о своем творчестве, об истории и тонкостях декоративно-прикладного искусства, но и провела мастер-класс по росписи открыток акриловыми красками. Как накладываются цвета, каким должен быть лепесток, что такое растяжка, двойной мазок – участники мастер-класса очень старались вникнуть в тайны росписи, и каждый унес свою открытку домой.

Выставка будет работать для посетителей до 27 ноября.

Текст: Наталья Колянова

Фото: Владимир Оськин