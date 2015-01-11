В Озерске лису заметили на территории детского сада

В Озерске очевидцы заметили лисицу, которая сидела на территории детского сада.

Пушистую гостью увидели на территории яслей № 10 в минувшие выходные. В момент нахождения лисицы у учреждения, детей в нем не было.

В комментариях к видео мнения горожан разделились. Одни указали на то, что лисица спокойная и не причинит никому вреда, другие настаивали на том, что диким зверям не место в городе и животное необходимо поймать.

Напомним, в Аше местные жители заметили на улицах города медведя.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-lisu-zametili-na-territorii-detskogo-sada_121484.html