Челябинскую область включили в пятерку регионов, где выше всего риск попасть в ДТП

Специалисты составили рейтинги регионов с наибольшим и наименьшим риском аварийности.

Исследование провели сотрудники Национального рейтингового агентства и эксперты РАНХиГС и ВШЭ с помощью телематических устройств, установленных на 14 тыс. автомобилей. Оборудование собирает информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем.

Проанализировав эти показатели, эксперты определили уровень аварийности для различных регионов. Расчет проводили по усредненным данным за II квартал 2019 года. Аварийность оценивали в баллах: чем он выше, тем более регион безопасен для водителей, пишет РБК.

Выше всего риск попасть в ДТП в Чечне и Ингушетии — 75,1 балла. На второй строчке Забайкальский край. Замыкает тройку Оренбургская область. Челябинскую область поместили на пятую строчку с результатом 77,2 балла.

По мнению автоэксперта Юрия Панченко, агрессивная манера вождения характерна в первую очередь для жителей областного центра.

«По отзывам знакомых, которые проезжают через Челябинск, действительно можно сказать, что у нас водители ведут себя крайне агрессивно. Это особенно заметно людям, которые едут в отпуск из Тюмени, Ханты-Мансийска. Они говорят: «Проезжаешь границу города Челябинска — как будто попадаешь на другую планету». У нас очень не любят включать указатели поворота. Даже среди знакомых такая байка ходит, что если ты попадаешь в город, где не включают указатели поворота, значит, ты в Челябинске. У нас много многополосных дорог, перестроений. Из-за того, что указатели поворота не включают, если машина оказывается в мертвой зоне, происходит столкновение. Казалось бы, указатель поворота — такая мелочь, а уже отличает наш город», — прокомментировал Юрий Панченко.

На дорогах других городов области движение намного спокойнее, водители ведут себя менее агрессивно, добавил Юрий Панченко. Самым безопасным регионом России оказалась Омская область — 86,7 балла.

Специалисты пришли к выводу, что качество вождения напрямую связано с уровнем жизни местного населения. Так, риск попасть в ДТП оказался связан с такими показателями, как доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы и обеспеченность общественным транспортом.

http://echochel.ru/news/chelyabinskuyu-oblast-vklyuchili-v-pyaterku-regionov-gde-vyshe-vsego-risk-popast-v-dtp/