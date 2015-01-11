Челябинская область получит дополнительно 179 млн на третьих детей

Челябинская область получит дополнительно 179 млн на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – вопрос будет рассмотрен на заседании правительства РФ в четверг, 7 ноября.

Как сообщается в материалах к заседанию, деньги перекинут из тех субъектов, где реже «идут» за третьим ребенком.

Напомним, в бюджете-2019 субсидии на данные цели были утверждены для 62 регионов – всего 38,025 млрд рублей, но в связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей – получателей выплаты предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17-ти субъектам РФ (республикам Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальскому и Приморскому краям, Амурской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской, Оренбургской, Орловской и Самарской областям, Кузбассу и Севастополю).

Всего высвобождается 755,4 млн рублей, и эти средства предлагается перераспределить на увеличение субсидий 21 региону в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты. Наибольшие суммы планируется направить Челябинской, Свердловской и Иркутской областям – 179 млн, 133,8 млн и 125,7 млн рублей соответственно.

Также дополнительные субсидии получат республики Башкортостан (91,3 млн), Калмыкия (11 млн), Мордовия (21,4 млн), Северная Осетия – Алания (50,5 млн), Владимирская (4,5 млн), Вологодская (11,6 млн), Калужская (12,1 млн), Курская (4,4 млн), Ленинградская (13,3 млн), Мурманская (7,1 млн), Новгородская (5,6 млн), Псковская (5,5 млн), Ростовская (24,9 млн), Рязанская (5 млн), Тульская (15,2 млн), Ульяновская (21,5 млн), Ярославская (10,2 млн) области и Еврейская автономная область (1,7 млн).

https://dostup1.ru/finance/Chelyabinskaya-oblast-poluchit-dopolnitelno-179-mln-na-tretih-detey_121538.html