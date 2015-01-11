Одни столбы и волки. Жители поселка на Урале годами живут без света на улицах

Одни столбы и волки. Жители поселка на Урале годами живут без света на улицахМачты освещения стоят, но уличного света нет уже десятки лет. Жители поселка Бижеляк, что под городом Озерском в Челябинской области, вынуждены ходить на работу и домой в кромешной темноте.

Говорят, что хоть волком вой, сложно побороть бюрократию. Теплится ли свет надежды в этой темной истории?

Путем нехитрых подсчетов женщины приходят к выводу, что первые фонарные столбы появились здесь, когда их дети еще были маленькими. Значит, 35 лет назад. Правда, те деревянные опоры сгнили, так и не осветив улицы. Новые, бетонные, администрация установила 10 лет назад. Но тьма в Бижеляке так и не рассеялась.

«Волки ходят сейчас, а мне надо внучку провожать в школу утром рано, я один день пошла, запнулась, упала», – говорит местная жительница Зейтуна Ахмадеева.

Пару лет назад на столбах появились фонари, и у местных в душе зажглась надежда. Особенно после того, как перед майскими праздниками свет на улицах все-таки появился.

«Включили, немножко погорело, потом приезжает мастер железной дороги и говорит, что мы все вам отключим, кто подключил. Нелегально подключили и все», – сетует жительница поселка Людмила Мучкина.

Поселок Бижеляк построили для сотрудников железнодорожной станции. Потом населенный пункт разросся, и его вместе со всей инфраструктурой передали в Озерский городской округ. Администрация занялась установкой опор и заменой светильников. Но оказалось, без железной дороги не обойтись.

«Осталось, собственно говоря, только одно движение, согласовать с Южно-Уральской железной дорогой технологическое присоединение наших электрических сетей к их электрическим сетям», – подчеркивает первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев.

Впрочем, на этом этапе дело застопорилось. В официальном ответе представителей железной дороги сказано, что для энегостыковки не хватает документов. Как только все бумаги к ним поступят, разрешение дадут незамедлительно, сообщает cheltv.ru.

https://www.cheltv.ru/odni-stolby-i-volki-bez-sveta-na-ulitsah/