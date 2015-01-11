Разница в 40 градусов. Синоптики рассказали о погоде в России в ближайшие выходные

На территории центральной России пока стоит теплая погода, но циклон уже несет в регионы ветер и дожди. Мощное похолодание в некоторые города придет уже в ближайшие выходные.

По прогнозам синоптиков, падение температуры ожидается в северных районах страны. Так, в Красноярском крае и Томске резко наступит настоящая зима. Ночные морозы ударят под -20. Днем будет теплее всего на пару-тройку градусов. Такие погодные условия будут сопровождаться сильными ветрами и снежными буранами.

Так же рассчитывать на тепло в выходные не стоит и жителям Поволжья. Правда, там немногим теплее, чем в Сибири. Днем столбики термометров опустятся до 6 градусов, в ночное же время -12.

Похолодает даже на юге страны. Там воздух охладится до +13 градусов днем. Ночью отметки термометров не поднимутся выше + 8 градусов. А вот на берегу Черного моря можно еще погреться, там до +20.

Челябинская область сохранит средние показатели. В субботу температура воздуха ожидается – 5 градусов в дневное время. Вечером до -8, в северных и горных районах до -11 С. Все выходные на Урале будет пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. На трассах возможно обледенение.

https://www.cheltv.ru/raznitsa-v-40-gradusov-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-rossii-v-blizhajshie-vyhodnye/