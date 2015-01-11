Остановку на площади Курчатова вернули на место

Сегодня ночью был опрокинут один из остановочных комплексов на проспекте Ленина, расположенный на стороне театральной площади. Предположительно это произошло не из-за сильного ветра, а по вине вандалов.

По информации управления капитального строительства и благоустройства администрации, на месте было обнаружено разбитое стекло, истоптанная неизвестными скамья, а на самой конструкции видны четкие отпечатки рук. Кроме того, исчезли анкерные болты, которые крепили остановочный комплекс к земле. У специалистов есть основания полагать, что стекло было выбито раньше: оно лежало под упавшей остановкой. Информация по данному факту вандализма будет направлена в УВД г. Озерска.

Более того, пострадал остановочный комплекс и на проспекте Карла Маркса. Плохо закреплённые стекла, скорее всего, были повреждены из-за некачественно произведённой подрядной организацией сборки.

После вчерашнего штормового ветра сигналов о других повреждениях в городе в УКСиБ не поступало, за исключением посёлка Новогорный, где были повалены два дерева на пр. Ленина и на железнодорожном переезде. Силами МУП «ЖКХ» и МЧС упавшие деревья уже убраны.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41027/