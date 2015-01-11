Редкое астрономическое явление можно будет увидеть 11 ноября

Редкое астрономическое событие года произойдет 11 ноября – транзит Меркурия по диску Солнца.

«С Земли можно будет наблюдать, как по диску Солнца постепенно будет передвигаться крошечный Меркурий. Так как это очень маленькая планета, лучше смотреть на проекцию Солнца, полученную с телескопа», – сообщили в Московском планетарии.

Меркурий «пробежит» по всему диску Солнца почти за шесть часов – с 15.36 до 21.04 (время московское). Середина явления наступит в 18.20.

«Из-за короткого дня и низкого положения Солнца над горизонтом ноябрьские прохождения Меркурия редко бывают хорошо видны из северных широт, в частности, с территории России. Предстоящее явление не станет исключением», – говорится в сообщении.

Редкое событие будет видно в своей начальной фазе только в западных и центральных районах России. Граница видимости явления, соответствующая вступлению Меркурия на диск Солнца при его заходе, проходит от Карелии через Вологодскую область к средней Волге (Казань, Самара). Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Крыму, где оно начнется на высоте около 15 градусов над горизонтом и будет наблюдаться в течение 1 часа 40 минут, и в Калининградской области, где прохождение начнется на высоте 13 градусов над горизонтом и будет видно в течение двух часов. Середина и завершение прохождения с территории России видны не будут.

Добавим, транзит Меркурия по диску Солнца происходит от 13 до 14 раз за столетие.

https://dostup1.ru/society/Redkoe-astronomicheskoe-yavlenie-mozhno-budet-uvidet-11-noyabrya_121615.html