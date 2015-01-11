Протест медиков в Магнитогорске признан необоснованным

Власти не увидели снижения зарплат у сотрудников скорой в Магнитогорске – после письма сотрудников СМП и угроз устроить пикет и «итальянскую забастовку» в городе прошло спецсовещание с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, представителей профсоюзов, министерства здравоохранения области, мэрии Магнитки.

«Проанализирована ситуация по заработным платам – снижения не произошло», – прокомментировала Ирина Гехт, добавив, впрочем, что «есть ряд вопросов».

В частности, признано неадекватным решение по уменьшению надбавки за работу в ночное время. «Принято решение увеличить ее с 20% до 50%. Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске», – сказала Гехт.

Она добавила, что «такие ситуации во многом обусловлены позицией главного врача», который не сумел разъяснить коллективу особенности перехода на новую систему оплаты труда. В Магнитогорске, по словам вице-губернатора, «будет дана оценка того, насколько главврач СМП соответствует занимаемой должности».

Она также добавила, что зачинщик конфликта, не довольный своей зарплатой, просто перешел на ставку второго фельдшера в бригаде с понижением жалованья.

«В целом, на сегодняшний день и по финансовому обеспечению, и по укомплектованию, и по транспортному обеспечению, и по заработной плате ситуация в Магнитогорске вполне удовлетворительная. Мы с этого года очень хорошо финансируем скорую медицинскую помощь. У Магнитогорской станции несколько снизились объемы оказания медпомощи, потому что появилась неотложная медицинская помощь, которая забрала на себя часть работ (если раньше магнитогорская скорая помощь выполняла 2,5 тысячи выездов в год, то сегодня – 1,5 тыс.). Но несмотря на изменение нагрузки, финансирование службы скорой помощи высокое, и заработная плата там поддерживается на должном уровне», – резюмировала Ирина Гехт.

https://dostup1.ru/medicine/Protest-medikov-v-Magnitogorske-priznan-neobosnovannym_121641.html