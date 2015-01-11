В Челябинской области в ноябре зацвела клубника и выросли грибы

На Южном Урале заметили аномальное для ноября цветение растений. В регионе стоит не по-осеннему теплая погода. Природа, вероятно, перепутала времена года и предоставила жителям региона уникальную возможность вернуться в весну.

В национальном парке «Таганай» смотрители заметили группу свежих лисичек. Грибам в это время позволили вырасти плюсовые температуры. Хотя, как уверяют работники парка, раньше встретить такие дары леса можно было лишь в конце октября.

А жители Озерска могут вновь насладиться цветениями растений. Так, в лесу под Акакулем верба распустила свои пушистые сережки. А садоводы обнаружили цветы клубники. В комментариях дачники делятся фотографиями свежих ягодок от 10 ноября.

Однако, такое весеннее тепло продержится не долго. Уже в середине этой недели синоптики обещают резкое похолодание. Температура днем опустится до – 7 градусов, обещаю ледяные дожди.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinskoj-oblasti-v-noyabre-zatsvela-klubnika-i-vyrosli-griby/