В Озёрске вот уже в 4-й раз прошёл необычный Чемпионат!

В нашей стране ежемесячно проходит множество самых разных соревнований, Кубков и Чемпионатов. Но среди них уж очень выделяется один – Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот»!

Пройти несколько туров, прочитав незнакомый отрывок текста выразительно, используя элементы актерского мастерства, да ещё и на время – это захватывающе, необыкновенно и даже очень повышает сердечный ритм – прямо как в спорте!

В минувшее воскресенье в Озёрске вот уже в 4-й раз состоялось это увлекательное мероприятие, собравшее 23 участника и внушительную группу поддержки.

Строгое жюри, в состав которого входили Вохобжон Азимов – актёр театра драмы и комедии «Наш дом», депутат городского Собрания депутатов Вадим Каримов и новый, принципиальный и очень внимательный к деталям, член жюри – Александр Сухарев, ведущий местных и региональных мероприятий.

Чемпионат состоял из нескольких туров, в ходе которых участники, в большинстве своём, всё-таки, девушки, постепенно отсеивались, пропуская вперед тех, кто набрал наибольшее количество баллов. Смельчаки проявляли все свои способности, включая актёрский талант, отличную технику чтения и, конечно, находчивость!

По сложившейся традиции Вохобжон Азимов открыл Чемпионат, показав, так сказать, мастер-класс, прочитав за 1 минуту отрывок из неизвестной ему книги. Ею оказался «Справочник домашнего электрика». С предложенным текстом заслуженный артист России справился блестяще!

Ваша покорная слуга не смогла остаться в стороне и в последний момент всё же заявилась на самый первый «нулевой» тур. Не скрываю, дальше я не прошла, уступив, кстати сказать, в том числе и Светлане Гуриной – известному в нашем городе журналисту!

Что хочется отметить в первую очередь: это очень волнительно – стоять на сцене перед незнакомыми людьми, видеть в первые текст, за секунду попытаться в нём разобраться и отметить для себя ключевые моменты. Но и чрезвычайно захватывающе! Что ж, неудача меня только раззадорила, и я уже с нетерпением жду следующего года и 5-го, юбилейного, Чемпионата по чтению вслух!

Кстати, помимо произведений известных авторов участникам Чемпионата попадались совершенно неожиданные тесты! Чего только стоит предпоследний тур, где нужно было прочесть отрывки из стихотворений. Некоторые из них таковыми назвать было очень сложно. Ведь в привычном смысле в стихотворении должна быть рифма!

Итак, что же на этот раз было предложено зачитать вслух участникам?

«К нему подошли две школьницы,

и спросили: вы не могли бы купить нам сигарет?

Он сказал: такие маленькие, а уже курите.

Мы и не только курим, сказали они.

А что ещё? спросил он.

Пойдёмте с нами, и мы вам покажем.

Ну, он и пошёл, думал, сейчас интересно будет.

Они привели его в частный дом,

Там сидела старенькая бабушка-циклоп,

Глаз у неё прямо на лбу был.

Школьницы сказали: бабушка, мы тебе привели еду.

Бабушка-циклоп уставилась на него своим глазом

и сказала: ох! Жирный и лысый, всё, как я люблю!»

Уважаемые читатели, попробуйте зачитать стихотворение Максима Матковского вслух. С выражением. И с применением актёрских способностей. То то и оно!

А Анастасии Кононовой, которая отнеслась к финальной читке с юмором и стала в итоге победительницей Чемпионата, это произведение далось легко и привело к 1-му месту!

По словам Анастасии, к слову, руководительнице продюсерского центра «Детский Мюзик-холл "Премьера", она совсем не готовилась к Чемпионату. Записалась для участия, поддавшись на уговоры друзей! По ее мнению, победе в этом Чемпионате, в том числе, в не малой степени способствует удача, ведь многим попадались тесты откровенно не выигрышные, со сложными словами, техническими терминами, короткие, всего в один абзац, когда не успеваешь проявить всего себя. И от того, мероприятие это увлекательнейшее, с неожиданной развязкой!

Второе же место заняла победительница прошлого Чемпионата – Елена Кулешова.

Третье – Юлия Бажина, которая соревновалась, в том числе, и с собственным мужем - Виктором. Стоит отметить, что семейный тандем порадовал всех собравшихся умением «сходу» и тонко прочувствовать любой текст!

Смело можно сказать, что Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот», придуманный когда-то владельцем новосибирского книжного магазина Михаилом Фаустовым для привлечения покупателей, продолжает своё успешное шествие по стране! До встречи в 2020-м году!

Александра Лебедева

фото: Владимир Оськин