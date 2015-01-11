Глава Минприроды РФ призвал Текслера не допустить «мусорного» коллапса

Челябинская область вошла в список регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов.

«В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО глава Минприроды России особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ. В их число входят: Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Томская и Челябинская области», – сообщает пресс-служба Минприроды.

Глава ведомства направил на имя глав и губернаторов предупреждения о необходимости принять исчерпывающие меры по недопущению остановки вывоза твердых коммунальных отходов по вине региональных операторов.

Напомним, в Челябинске в сентябре 2018 года, после закрытия городской свалки, в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО организации, действующие на данном рынке, в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по заключенным договорам. По представленным министерством экологии данным, перевозчики заявили о необходимости повышения платы за услуги по вывозу ТКО в 3-4 раза в связи с увеличением «транспортного плеча». Во избежание ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки из-за невывоза мусора на территории Челябинска с 24 сентября по 7 октября 2018 года был введен режим ЧС.

Реформа обращения с ТКО началась 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу.

https://dostup1.ru/society/Glava-Minprirody-RF-prizval-Texlera-ne-dopustit-musornogo-kollapsa_121683.html