Просто Игорь. Новое имя челябинского аэропорта превратилось в интернет-мем

Имя, которое удивило пользователей соцсетей. Строители нового терминала челябинского аэропорта начали монтаж вывески, и промежуточный результат их работы уже превратился в интернет-мем.

Фото с огромной надписью “Игорь” появилось в Инстаграме несколько часов назад, и за это время его посмотрели десятки тысяч пользователей.

Комментаторы соревнуются в остроумии. Одни говорят: есть же областной центр Владимир, город Анна в Воронежской области, вот и “Челябинск решили переименовать”.

На самом деле, надпись лишь часть нового имени челябинского аэропорта, названного в честь легендарного ученого Игоря Курчатова. Скоро рядом с именем появится и фамилия. К слову, на привокзальной площади уже установили бюст известного физика.

Напомним, завершить строительство нового терминала планируют на следующей неделе.

https://www.cheltv.ru/331321-2/