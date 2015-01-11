Не отходя от компьютера. В России разрабатывают систему сдачи ЕГЭ онлайн

Российская федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прорабатывает возможность сдавать Единый государственный экзамен в режиме онлайн. Об этом на Всероссийской встрече с родителями сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас вопрос сдачи экзаменов онлайн довольно непростой, но он в процессе проработки. В первую очередь потребуется серьезная техническая и технологическая подготовка.

Кравцов подчеркнул, нужно быть на 100% уверенными, что такой процесс сдачи ЕГЭ будет корректным, и не возникнет сбоев.

Рособрнадзор утверждает, что такая система будет введена не раньше 2022 года.

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