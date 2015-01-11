Озерский студент поборется за звание лучшего в России

Глава округа Евгений Щербаков встретился со студентом второго курса ОТИ НИЯУ МИФИ Николаем Елисеевым накануне его отъезда в г. Ростов-на-Дону, где молодой озерчанин примет участие в финале Российской национальной премии «Студент года» (14-18 ноября).

Глава округа пригласил Николая Елисеева в свой рабочий кабинет, побеседовал с ним и пожелал успешного выступления:

- Насколько я знаю, Озерск и МИФИ впервые будут представлены в данном всероссийском проекте. Возвращайтесь с победой! Хотя, на мой взгляд, главное – не победа, а участие, благодаря которому вы приобретете новый опыт и знания. Именно этот капитал вы сможете использовать в дальнейшем для своего личностного роста и, надеюсь, на пользу нашему округу.

Со своей стороны, гость рассказал Евгению Щербакову о стремлении не просто учиться, но максимально реализовать себя в общественной сфере. Николай Елисеев является в институте председателем Объединенного совета обучающихся и председателем Студенческого сектора профсоюзной организации. Совсем недавно он стал членом Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. На вопрос, как получилось выйти на такой уровень, уверенно отвечает: «Самое главное – команда, один в поле не воин». Именно друзья и наставники будут больше других болеть за Николая Елисеева, пока он проходит конкурсные испытания в номинации «Председатель студенческого совета года».

Вместе со студентом в администрацию пришла начальник отдела социально воспитательной и внеучебной работы ОТИ НИЯУ МИФИ Ирина Нуржанова, которая представила Николая как человека неординарного, сумевшего сплотить вокруг себя единомышленников и в короткий срок сделать очень много в общественной жизни института.

Поддержку студенческому лидеру высказал и заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков:

- Совсем недавно Николай Елисеев и еще четыре студента ОТИ НИЯУ МИФИ вошли в обновленный состав Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов, что говорит об активности и ответственности учащейся молодежи. Мы готовы поддерживать ребят в части организации мероприятий и продвижении идей.

В завершение встречи Евгений Щербаков посоветовался с представителем студенчества, как сделать Озерск более привлекательным для молодежи:

- Мы всегда открыты для диалога с вами, ждем интересных предложений по развитию территории: что еще необходимо, чтобы вашему поколению было интересно и комфортно здесь, на малой Родине? Решаем и будем решать проблемы молодежи, но рассчитываем на то, что юноши и девушки научатся ценить то хорошее, что было создано до них и делается сейчас.

Радует, что, молодое поколение меняется в лучшую сторону и все охотнее остается в Озерске - в подтверждение своего мнения глава округа привел положительную статистику: ежегодно, с 2016 года, в округ приезжает на постоянное место жительство на 200 человек больше (в возрасте 20-34 лет), чем уезжает.

Справочно: Российская национальная премия "Студент года" - уникальный конкурсный и образовательный проект, для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни.

Учредителями Премии в 2014 году стали Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Премия направлена на выявление и поддержку обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

В 2019 году премия проходит в 3 этапа. Первый этап – региональный. Он охватил более 65 регионов. Второй – всероссийский заочный – конкурс резюме и портфолио соискателей премии, победителей региональных этапов. Третий – всероссийский очный этап соберёт 400 участников-студентов профессиональных образовательных организаций и 600 студентов образовательных организаций высшего образования.

Подробнее здесь: https://www.ruy.ru/projects/student-goda/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41071/