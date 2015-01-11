Дорогие шипы. В России предлагают сократить время использования зимних шин

В России предлагают сократить срок использования зимней шипованной резины. А также ввести дополнительные штрафы для тех, кто не будет соблюдать это правило. Такая мера необходима для сохранения дорожного покрытия.

Как утверждают специалисты, 90% разрушения дороги происходит именно в зимний период. Больше всего страдает покрытие, по которому разрешено ездить на скорости свыше 70 км в час. Теперь же предлагают сократить срок использования зимних шин до 188 дней, при том, что сейчас в среднем россияне перемещаются на шипованной резине примерно 273 дня.

Так же специалисты вступают за установление точного скоростного режима на всех типах дорог и считают, что его нужно ограничить до 80 км в час. Но, каждому региону предложено внести свои нормы с учетом климатических условий. А если водитель захочет дольше «стучать шипами» по дороге, то ему придется заплатить. Сумма, которую нужно будет выложить, пока что не сообщается.

https://www.cheltv.ru/dorogie-shipy-v-rossii-predlagayut-sokratit-vremya-ispolzovaniya-zimnih-shin/