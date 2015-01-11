Россиянкам прибавят декретных

С начала следующего года в гражданкам России будут больше платить за отпуск по беременности и родам. За 140 дней могут перечислить до 322 тыс. рублей, тогда как в этом году такая выплата была меньше на 21 тыс. рублей.

Отпуск по уходу за малышом до 1,5 лет также станет приятнее в 2020 году. Ежемесячная выплата станет больше на 2 тыс. рублей и достигнет уровня 28 тыс. рублей, пишет сегодня, 13 ноября, ТАСС со ссылкой на Фонд социального страхования.

При начислении декретных учитывается официальная зарплата за два последних года. Сумма не должна превышать предельные значения, которые составляют 815 тыс. рублей за 2018 год и 865 тыс. рублей за 2019 год. Благодаря этому у фонда есть возможность каждый год увеличивать размер выплат женщинам по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Кроме того, в 2020 году за больничный также станут платить больше. Максималка вырастет на 150 рублей и составит 2300 рублей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyankam-pribavyat-dekretnyh