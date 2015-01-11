Минувшей ночью 83 единицы спецтехники числили федеральные трассы

Минувшей ночью на автомобильных дорогах федерального значения «Урал» и «Иртыш» (от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан) работало 83 единицы снегоуборочной техники.

Так на трассе М-5 было задействовано 26 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ, 8 погрузчиков и 4 грейдера, а на Р-254 – 17 комбинированных дорожных машин, 7 тракторов МТЗ, 7 погрузчиков и 2 грейдера. На всех участках силами специалистов Акционерного общества «УралАвтодор» производилась очистка покрытия и обочин автодорог от снежного наката, обработка проезжей части и транспортных развязок противогололедными материалами. Дорожные службы продолжают вести круглосуточное патрулирование. При необходимости на автодороги «Урал» и «Иртыш» выйдет дополнительная техника.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работают телефоны дежурно-диспетчерских служб:

☎ АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09

☎ ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63