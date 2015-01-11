Опасные трещины. Гигантский тектонический разлом нашли на Урале

Опасные трещины – ученые Института геофизики УрО РАН нашли новый тектонический разлом на Южном Урале. Он находится под грязевым оползнем, который сошел в сентябре 2018 года после землетрясения под Катав-Ивановском.

Геофизики исследовали местность и оценили размеры оползня. По объему массы он считается большим: площадь составляет 54 тысячи квадратных метров, периметр – около двух километров, а длина – почти километр. Ученые оценили и массу потока – со склона сошло 320 тысяч тонн разжиженной почвы и горной породы, сообщает cheltv.ru.

Вдоль всего оползня обнаружены многочисленные разломы. Трещины совсем свежие. Они либо пустые, либо заполнены чистой водой. Точное время возникновения оползня геофизики не знают, но предполагают, что произошло это после основного толчка, возможно во время одного из афтершоков.

«Вероятно, что расположение оползня фиксирует место тектонического удара и разрыва в момент основного землетрясения», – подчеркивают ученые.

https://www.cheltv.ru/novyj-tektonicheskij-razlom-nashli/