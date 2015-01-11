Дети на льду

12 ноября 2019 в 16.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение о том, что на льду озера Иртяш (напротив лицея № 16) бегают дети.

На место вызова выехали дежурная смена спасателей и наряд полиции.

Спасатели проверили береговую линию озера, дети обнаружены не были.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей!

Не выходите на тонкий неокрепший лед!

Помните! Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Уважаемые родители!

· Контролируйте досуг детей!

· Разъясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде/льду немедленно звоните 112 (для абонентов сотовой связи).