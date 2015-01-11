Продолжается реконструкция насосно-фильтровальной станции

В настоящее время подрядная организация приступила к работам по подготовке главного корпуса НФС к монтажу нового оборудования. Итогом реконструкции станет переход на мембранную технологию, которая позволит значительно улучшить качество питьевой воды.

Важно подчеркнуть, что химический состав питьевого ресурса в Озерске соответствует всем санитарным нормам. Но ежегодно в конце лета и в начале осени возникают проблемы из-за сине-зеленых водорослей, которые придают питьевой воде неприятный запах. Чтобы решить проблему, в округе в последние два года разрабатывалась проектно-сметная документация для обновления оборудования на данном объекте ММПКХ.

Благодаря взаимодействию с главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области в этом году в рамках специальной экологической программы округ получил 127 млн рублей – на реконструкцию водоочистных сооружений (проведение водолазных работ и замену оборудования для предварительной очистки воды).

Летом глава округа Евгений Щербаков побывал на насосно-фильтровальной станции, ознакомился со всеми этапами водоподготовки, стал свидетелем выгрузки первого из шести микрофильтров, которые должны будут заменить действующие установки, оценил перспективы реконструкции НФС:

– Итогом всей этой работы станет переход на новую мембранную технологию - на данный момент она используется частично: отдельная установка обрабатывает только 20 тысяч из 70 тысяч кубометров воды, ежедневно потребляемой Озерском.

В настоящее время на станции проводятся работы второй очереди. До конца декабря 2019 года подрядной организации (ООО «Уралпром», г. Челябинск) предстоит выполнить демонтажные работы: разобрать все перегородки, старые полы и стены, подготовить площадку под фундамент, где в дальнейшем будет устанавливаться технологическое оборудование, смонтировать электросети, системы отопления и вентиляции.

На 2020 год Озерский городской округ был включён в федеральную программу «Чистая вода». На средства программы в следующем году планируется завершить работы второй очереди – закупить оборудование, в том числе, для ультрафильтрации (для очистки 10 тысяч кубометров воды в сутки). В 2021 году также в рамках программы «Чистая вода» округ должен получить средства в объёме порядка 150 млн рублей, которые позволят полностью завершить модернизацию насосно-фильтровальной станции.

– После окончания модернизации НФС в город будет поступать 70 тысяч очищенной по современной технологии воды в сутки, – пояснил заместитель начальника МК «УКС» Дмитрий Куваев.

Демонтаж бетонных конструкций проводится с использованием гидромолота, бетоналома и отбойных молотков. Подрядная организация проводит работы ежедневно в течение десяти часов, включая выходные дни. Заказчик работ - МКУ «УКС» просит жителей близлежащих домов, которых может беспокоить шум работающей техники, проявить терпение и понимание. По условиям контракта, к концу декабря эта часть работ будет завершена.

В настоящее время близятся к завершению и другие значимые для жителей округа проекты.

На средства из областного бюджета (более 18 млн рублей), выделенные округу Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, проводятся работы по газификации деревни Новая Теча. По информации заказчика МКУ «УКС», до конца этого года строительный этап будет завершен, и уже к марту 2020 года у жителей деревни будет возможность пользоваться природным газом.

Напомним, что в этом году за счёт средств областного бюджета был выполнен капитальный ремонт достаточно протяжённого участка напорного канализационного коллектора (порядка 170 метров), расположенного вдоль Озерского шоссе.

Иван Сбитнев, первый заместитель главы округа:

- Из-за изношенности труб за последние два года осуществлялись аварийные сбросы городской фекальной канализации в промежуточный водоём реки Теча, поступали жалобы на неприятный запах. Сейчас коллектор введён в эксплуатацию, фекальные стоки поступают, как и положено, на городские очистные сооружения.

Чтобы на ближайшие несколько лет полностью исключить проблему аварийных фекальных сбросов в промежуточный водоём, администрация округа направила обращение в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По его распоряжению, были получены дополнительно более 18 млн рублей. На эти средства планируется завершить ремонт напорного коллектора (диаметром 700), работы будут произведены на участке протяжённостью 1150 метров.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41087/